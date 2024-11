Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano: il trailer italiano in esclusiva

Academy Two ha lanciato in esclusiva il trailer italiano del delicato Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 19 dicembre.

La ricetta per un tofu da urlo ce la svela il trailer italiano di Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano, film di Natale di Academy Two che Movieplayer.it vi anticipa in esclusiva.

Vincitore del Gelso d'Oro, Premio del pubblico al Far East Film Festival, il film si concentra sulla relazione tra generazioni diverse raccontando la storia di un padre e di una famiglia, uniti dall'amore per la cucina, che gestiscono insieme un locale a Onomichi producendo il miglior tofu della città.

Scritto e diretto da Mihara Mitsushiro, Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano è interpretato da Fuji Tatsuya, Aso Kumiko e Nakamura Kumi.

La sinossi

La storia si svolge ad Onomichi, una piccola città del Giappone occidentale. La giornata al negozio "Takano Tofu" ha inizio già dalle prime ore del mattino. A 76 anni, Tatsuo Takano è più attivo che mai e inizia all'alba a produrre il suo tofu con la sua unica figlia Haru (49 anni), che ha lasciato la casa paterna quando si è sposata per poi farvi ritorno dopo il divorzio.

I vecchi amici di Tatsuo, che sono i proprietari dei piccoli negozi presenti nella stessa strada, si danno molto da fare per trovare un nuovo fidanzato ad Haru, ma la ricerca non sembra avere successo. Negli stessi giorni, Tatsuo ha fatto la conoscenza di Fumie Nakano (72 anni), che ha incontrato per caso all'ospedale, dove si reca per i suoi controlli medici.