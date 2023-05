Todd Haynes tornerà alla regia con una storia d'amore gay sviluppata con Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix sarà il protagonista del prossimo film di Todd Haynes e il regista ha svelato che il progetto sarà vietato ai minori di 17 anni.

Il filmmaker ha condiviso i dettagli durante la sua partecipazione al Festival di Cannes 2023, dove ha presentato May December.

Il prossimo progetto del regista Todd Haynes ha dichiarato: "Ho in programma ancora più film. Ho inoltre dei progetti a episodi che sto sviluppando, ed è realmente entusiasmante. Ritornerò a lavorare con Kate Winslet con qualcosa che mi ha proposto ed è destinato a HBO".

Il regista ha quindi aggiunto: "Il prossimo film è un lungometraggio basato su una sceneggiatura originale che ho sviluppato con Joaquin Phoenix, basato su qualche pensiero e idea che mi ha proposto. Lo abbiamo in pratica scritto con lui impegnato come autore. Io, Jonathan Raymond e Joaquin condividiamo i crediti per la storia. E speriamo di girarlo all'inizio del prossimo anno. Si tratta di una storia d'amore gay ambientata nel 1930 a Los Angeles".

May December, la recensione: Natalie Portman vs. Julianne Moore? Zero a zero

Haynes ha sottolineato: "Joaquin mi stava spingendo a spingermi oltre e continuava a dire: 'No, spingiamoci oltre'. Questo sarà un film vietato ai minori di 17 anni".