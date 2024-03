Todd Haynes, primi dettagli sulla trama del dramma gay con Joaquin Phoenix

Nelle ultime ore, grazie a World of Reel, sono emersi nuovi dettagli circa il dramma day di Todd Haynes che vedrà protagonista Joaquin Phoenix.

Il film in questione, ancora senza titolo, avrà come protagonista Joaquin Phoenix e viene descritto come "una storia d'amore tra due uomini" ambientata negli anni Trenta. Haynes ha scritto la storia insieme allo scrittore Jon Raymond e Phoenix condividerà i crediti della storia. Ecco i primi dettagli sulla trama del film:

"La storia di Richard Rent (Joaquin Phoenix), un poliziotto scostante nella Los Angeles degli anni '30, e Joe Thomas, un insegnante nativo americano profondamente integrato. In seguito a un misterioso duplice omicidio, i due diventano bersaglio della corrotta macchina politica della città e devono fuggire in Messico per sopravvivere. Lì, nelle giungle umide della costa occidentale, mentre incombe la minaccia di una guerra globale, i due intraprendono una brutale e appassionata storia d'amore che riorganizza le loro percezioni del passato, del futuro e di loro stessi".

Un film provocatorio

Haynes ha raccontato che, durante il brainstorming sul progetto, Phoenix continuava a fargli pressione e a dirgli "no, andiamo oltre con il sesso". Haynes è convinto che questo film sarà classificato come NC-17. È ovvio che, con questo progetto e sulla base dei loro stessi commenti, Haynes e Phoenix stanno cercando di realizzare un film molto provocatorio.

Todd Haynes svela i dettagli del suo dramma gay "sessualmente esplicito" con Joaquin Phoenix

May December in Italia

L'ultimo film di Haynes, May December, uscirà nelle sale italiane il 21 marzo prossimo dopo la presentazione al Festival di Cannes. Su queste pagine potete recuperarne il trailer e leggere la nostra recensione.