Todd Haynes svela i dettagli del suo dramma gay 'sessualmente esplicito' con Joaquin Phoenix

Mentre era al Festival del Cinema Americano di Deauville per presentare May December, Todd Haynes ha concesso a Variety un'intervista individuale, presso il Royal Hotel, riguardo al suo prossimo film da regista con Joaquin Phoenix, un progetto "esplicitamente sessuale" che racconta una "storia d'amore tra due uomini ambientata negli anni '30".

Roma 2015: un primo piano di Todd Haynes al photocall di Carol

A proposito della sua nuova pellicola Haynes ha spiegato: "Si tratta di una storia d'amore tra due uomini ambientata negli anni '30 che contiene contenuti sessuali espliciti o almeno sfida il pubblico con la relazione sessuale tra questi due uomini. Uno dei personaggi è nativo americano e l'altro è un poliziotto corrotto a Los Angeles."

"È ambientato negli anni '30. Alla fine devono fuggire da Los Angeles e recarsi in Messico. Ma è una storia d'amore con una forte componente sessuale. E ciò che è stato così notevole è che tutto è iniziato con Joaquin che aveva alcune idee e pensieri e semplicemente domande e immagini. Ed è venuto da me e ha detto: 'Questo ti tocca in qualche modo?' E io ho risposto: 'Sì, è davvero interessante.' E così siamo stati al telefono a parlare e si è sviluppato in una sceneggiatura."

Ben ha paura: Joaquin Phoenix in un primo piano

"Aveva frammenti di idee e poi ho cominciato a formularli in una vera e propria narrazione. E poi ho coinvolto il mio meraviglioso e brillante amico John Raymond, con cui ho collaborato a 'Mildred Pierce'. Fondamentalmente è stato un modo meraviglioso e organico per creare la sceneggiatura. E Joaquin spingeva sempre di più in territori più pericolosi, dal punto di vista sessuale", ha concluso Todd Haynes.