Toby Jones: la star di Jurassic World confessa: "L'industria dello spettacolo è un mondo seducente"

L'attore britannico ha raccontato il motivo per il quale il mondo del cinema e dello spettacolo in generale è così affascinante.

La carriera di Toby Jones si è sviluppata fra teatro, cinema e tv e l'attore, in un'intervista a The Hollywood Reporter, ha rivelato di non avere alcun rimpianto per aver seguito le orme dei suoi genitori, entrambi attori.

Toby Jones è figlio di Jennifer e Freddie Jones, e ha studiato all'Abingdon School di Oxfordshire, iniziando una proficua carriera sul palcoscenico e sullo schermo.

Il fascino dell'industria dell'intrattenimento per Toby Jones

"Quando andai all'università" spiega Jones "proprio perché i miei genitori facevano questo mestiere pensavo che non avrei fatto la stessa cosa". Le cose andarono diversamente.

Toby Jones nel ruolo di Alfred Hitchcock nel film The Girl

L'attore confessa che si tratta di un mondo alquanto affascinante:"È molto seducente. Lavorare con la letteratura, con le parole... È affascinante! Mi appassiona davvero".

I diversi ruoli interpretati da Toby Jones

Nel corso della sua lunga carriera, la star de Il racconto dei racconti ha avuto la fortuna di avvicinarsi a tantissimi ruoli molto diversi fra loro:"Sono davvero molto grato per la varietà di personaggi".

La star è riuscita a trovare il proprio spazio in un contesto molto competitivo:"Ciò che desidero sono i copioni più diversi possibili tra loro. Una cultura ricca, contenuti variegati, persone diverse che li creano: è questo che nutre la cultura".

Toby Jones e Daniel Craig in una scena di Infamous

Toby Jones è famoso per aver prestato la propria voce all'elfo Dobby nella saga cinematografica di Harry Potter e per aver recitato in film come Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, Infamous - Una pessima reputazione nel ruolo di Truman Capote, Captain America - Il Primo Vendicatore e Captain America: The Winter Soldier nel ruolo del villain Arnim Zola, e nei kolossal Jurassic World - Il regno distrutto e Indiana Jones e il quadrante del destino.