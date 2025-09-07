Tobey Maguire avvistato a Londra: il ritorno in Spider-Man Brand New Day o Avengers Doomsday è vicino?

Tobey Maguire continua a far parlare di sé e del suo futuro da Spider-Man. L'attore, che ha vestito per la prima volta i panni di Peter Parker nella trilogia diretta da Sam Raimi, è stato recentemente avvistato a Londra. Una coincidenza che ha scatenato le voci sul suo coinvolgimento in Spider-Man: Brand New Day o nel kolossal Avengers: Doomsday, entrambi attualmente in produzione nel Regno Unito. Dopo l'inaspettato ritorno in Spider-Man: No Way Home, i fan sperano che l'attore torni ancora a indossare il costume dell'Uomo Ragno.

Il percorso di Maguire come Spider-Man sembrava essersi concluso nel 2007 con Spider-Man 3, dopo la decisione di Sony di cancellare Spider-Man 4 di Raimi. Tuttavia, nel 2021, l'attore è tornato a sorpresa insieme ad Andrew Garfield in No Way Home, interpretando la versione alternativa del suo Peter Parker. Quella reunion con Tom Holland ha entusiasmato i fan e ha riacceso la speranza di rivedere più varianti dell'eroe nel Marvel Cinematic Universe.

Le speculazioni sul suo avvistamento a Londra

L'avvistamento di Maguire nella capitale inglese ha subito alimentato le teorie: con Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday in lavorazione proprio nel Regno Unito, la possibilità che la sua presenza sia legata a uno dei due set sembra plausibile. Brand New Day dovrebbe contenere forti elementi multiversali, mentre Doomsday e il futuro Avengers: Secret Wars appaiono i contesti ideali per rivedere insieme Peter #1, #2 e #3.

Sia Maguire che Andrew Garfield hanno espresso in più occasioni la disponibilità a rientrare nei panni di Spider-Man. Non sorprenderebbe quindi ritrovarli entrambi in azione al cinema già l'anno prossimo, magari in ruoli più estesi o con apparizioni speciali. Sony, che ha grande interesse economico nella saga, potrebbe infatti puntare su un cameo di Maguire in Brand New Day per alimentare l'attesa e massimizzare l'incasso.

Le emozioni di Tobey Maguire sul ritorno in Spider-Man e il nuovo film

L'attore ha raccontato come il ritorno in No Way Home abbia avuto un forte impatto personale: "Lavorare con Andrew Garfield e Tom Holland è stato bellissimo, è stata un'esperienza speciale, una vera fratellanza", ha dichiarato. Maguire ha aggiunto che quella partecipazione ha riacceso il suo entusiasmo per la recitazione: "È stato meraviglioso condividere il set con persone talentuose e creative, pieno di apertura e sostegno reciproco".

Tobey Maguire in Spider-Man

Il regista Destin Daniel Cretton, già autore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà Spider-Man: Brand New Day da una sceneggiatura firmata da Chris McKenna ed Erik Sommers. Nel cast, accanto a Tom Holland, figurano Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Zendaya, Sadie Sink, Michael Mando, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas. Voci insistenti parlano anche della presenza di Florence Pugh, reduce dal film Thunderbolts. L'uscita è fissata per il 31 luglio 2026, mentre Avengers: Doomsday debutterà il 18 dicembre dello stesso anno.