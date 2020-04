Tiziano Ferro e i concerti, polemiche sui social: "Fa beneficenza e rinfaccia"

Tiziano Ferro è finito al centro delle polemiche sui social che hanno giudicato inopportuno il suo intervento sul futuro dei concerti a Che Tempo che fa. Il cantautore ha chiesto al Governo di fare chiarezza sulla data dei concerti, ma per la maggior parte degli utenti l'argomento non è una priorità.

Ieri molti programmi hanno deciso di andare in onda nonostante fosse Pasqua per provare a fare compagnia agli italiani a casa. Anche Fabio Fazio ha rinunciato alla pausa pasquale andando in onda con Che tempo che fa. Tra gli ospiti presenti in videochiamata c'era l'interprete di Sere Nere. Nel corso dell'intervista Tiziano Ferro ha chiesto di fare chiarezza sul futuro dei concerti in Italia.

L'intervento di Ferro ha suscitato molte polemiche sul web. Già nel corso della trasmissione Fabio Fazio ha sottolineato che l'emergenza che il Paese sta vivendo è globale e, in questo momento storico, i concerti non rientrano tra le priorità.

Subito dopo la sua intervista Tiziano Ferro è diventato di tendenza su Twitter e la maggioranza dei commenti erano contro il cantante che ha tenuto compagnia agli italiani durante l'ultimo festival di Sanremo. Molti hanno concordato con Fazio "Infatti, Conte telefoni al Coronavirus e chiarisca subito quando potranno ricominciare i concerti di Tiziano. Presto! Gli italiani non aspettano altro", ha scritto un utente. Qualcun altro ha sottolineato che i cantanti di primo piano sicuramente non soffrono la fame "Con un'emergenza del genere pensano ai concerti. Neanche se non potessero mangiare. Ci sono italiani che hanno perso il lavoro, un po' di rispetto".

A questo proposito c'è però da dire che il discorso di Tiziano Ferro riguardava anche coloro che lavorano nel settore e dietro le quinte di ogni evento, grande e piccolo che sia. Come ha scritto un'utente pensiamo che, purtroppo, concerti ed eventi sportivi siano difficilmente realizzabili finché non si trovi un vaccino. "Il discorso di Tiziano Ferro l'ho capito benissimo, ma ritengo impensabile organizzare un qualsiasi tipo di evento che preveda un assembramento di gente prima che sia pronto il vaccino. Deve essere il Governo a dirglielo?"

Tiziano #Ferro: "È nostro diritto sapere quando potremo riprendere coi concerti, il Governo ci dia delle risposte".



Infatti, Conte telefoni al Coronavirus e chiarisca subito quando potranno ricominciare i concerti di Tiziano. Presto! Gli italiani non aspettano altro.#CTCF — Cicciogia (@cicciogia) April 12, 2020

Ma direi che la caduta di stile di #tizianoFerro sia terribile... Prima fa beneficenza poi la rinfaccia... — Luca Pelini (@lucapelini78) April 12, 2020