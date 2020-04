I titoli dei film in versione quarantena, il gioco su Twitter è esilarante

Per diverse settimane Jimmy Fallon ha diretto il suo Tonight Show direttamente da casa, e stavolta per intrattenere il pubblico in lockdown ha organizzato un nuovo gioco: cambiare i titoli dei film in stile quarantena. Inutile dire che Twitter è impazzito, regalando davvero tante idee divertenti.

La scorsa settimana l'idea di Fallon era stata quella di raccontare il proprio distanziamento sociale con sole sei parole, in cui si sono viste perle come "Giorno uno: finiti tutti gli snack". Stavolta invece il focus del presentatore americano si è spostato sui titoli dei film: come potrebbero cambiare i nomi delle pellicole più amate se il mood fosse quello della quarantena? I primi commenti ad arrivare sono stati di @RiepTide1999, con il suo Edward Washinghands (Edward che si lava le mani), parodia di Edward Scissorhands, ovvero il nostro Edward mani di forbice. A seguire @KelownaSteve ha proposto con successo Don't Stand By Me, ispirato ovviamente a Stand by me - Ricordo di un'estate, tratto da Stephen King.

Qui di seguito vi mostriamo alcune delle proposte più divertenti, da Ritorno al futon invece di Ritorno al futuro, da Indovina chi non viene a cena invece di Indovina chi viene a cena? fino a Ice-olation Age invece di Ice Age - L'era glaciale. Se volete vederli tutti correte su Twitter a cercare l'hashtag #QuarantineAMovie!

Around the house for 80 days#QuarantineAMovie pic.twitter.com/MjfUtceXjp — Steve Robertson (@Robsd14) March 31, 2020