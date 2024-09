Tito Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5, morto a 70 anni

Il mondo della musica piange la scomparsa di Tito Jackson, fratello della pop star Michael Jackson e membro fondatore dei Jackson 5. Il cantautore e chitarrista sarebbe morto il 15 settembre 2024 in seguito a un infarto mentre si trovava alla guida della sua auto.

I figli di Jackson, TJ, Taryll e Taj Jackson, membri della band 3T, hanno diffuso la notizia sui social media. "Siamo scioccati, rattristati e con il cuore spezzato", hanno scritto i tre su Facebook. "Nostro padre era un uomo incredibile che si prendeva cura di tutti e del loro benessere. Alcuni di voi potrebbero conoscerlo come Tito Jackson dei leggendari Jackson 5, altri potrebbero ricordarlo come Coach Tito o altri come Poppa T. Tuttavia, ci mancherà moltissimo"_.

Il successo coi Jackson 5

Membro dei Jackson 5 insieme ai fratelli Michael, Jermaine, Marlon, Jackie e Randy, il gruppo nacque in Indiana nel 1969 esplodendo con i primi quattro singoli che raggiunsero tutti la prima posizione nella Billboard Hot 100: I Want You Back, ABC, The Love You Save e I'll Be There. I loro due singoli successivi, Mama's Pearl e Never Can Say Goodbye, raggiunsero il secondo posto della classifica nel 1970. In totale, i Jackson 5 ebbero 10 successi nella Top 10 negli anni '70 e un altro, State of Shock, nel 1984.

I primi quattro LP della band entrarono tutti nella Top 5 della Billboard 200 nel 1970, con il loro seminale Jackson 5 Christmas Album in cima alla classifica quel dicembre.

Nato Toriano Adaryll Jackson il 15 ottobre 1953 a Gary, Indiana, Tito era il terzo dei dieci figli di Katherine e Joe Jackson. Mentre i Jackson 5 erano ancora in attività, Michael e Jermaine intrapresero la carriera da solista (Michael nel 1971 e Jermaine un anno dopo). Verso la metà degli anni '70, la popolarità della band era in declino e Tito e i suoi fratelli erano irritati dal loro accordo esclusivo con la Motown. Alla ricerca di una nuova direzione, la band lasciò la Motown per la Epic Records nel 1975, ma fu costretta a cambiare il proprio nome in The Jacksons. Jermaine decise di restare con la Motown e intraprendere una carriera da solista, così Randy diventò un membro a pieno titolo della band affinché i Jackson potessero rimanere un quintetto. Dopo l'ultimo album, pubblicato nel 1989, ogni fratello intraprese la carriera solista per poi riunirsi nel settembre 2001 per un'eccezionale performance al Madison Square Garden per commemorare la carriera solista di Michael.