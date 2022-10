Titans 4: alcune immagini rivelano il nuovo costume di Beast Boy

Le nuove immagini di Titans 4 hanno rivelato quello che sarà il costume di Beast Boy. Con l'avvicinarsi della quarta stagione della serie continuano anche ad uscire immagini sempre nuove, pronte ad alimentare le speranze di un fandom che ancora guarda al futuro.

Recensione Titans: arriva su Netflix la nuova serie TV sugli eroi DC

Nel corso del recente New York Comic Con, il cast e la troupe di Titans, presenti sul posto per promuovere la stagione 4, hanno rivelato qualche dettaglio in più sulla serie, aprendo il primo sguardo al nuovissimo costume di Beast Boy, nel corso del loro panel. Questa nuova uniforme è stata creata dalla costumista di Titans Laura Jean Shannon e dal suo team, con l'account Instagram ufficiale di Titans che ha anche condiviso anche alcune immagini aggiuntive, rivelando i concept art del costume di Ryan Potter.

Durante la precedente stagione abbiamo visto i nostri eroi spostarsi a Gotham City per affrontare vecchi amici cambiati e un iconico e storico villain: lo Spaventapasseri. A seguito di questi eventi in Titans 4 li vedremo tornare a San Francisco, pronti a lasciarsi alle spalle gli scontri precedenti con un nuovo e temibile avversario all'orizzonte. Il drama di HBO Max si sta infatti preparando ad introdurre uno dei loro avversari più temibili: Sebastian Sanger (Joseph Morgan), con tanti piccoli e nuovi dettagli ad aprire la strada ai prossimi sviluppi.