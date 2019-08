Titans 2: il nuovo trailer mostra l'arrivo di Bruce Wayne e Deathstroke

Il nuovo trailer di Titans 2, in arrivo su DC Universe dal 6 settembre, mostra l'entrata in scena di Bruce Wayne e il villain Deathstroke.

Titans 2 arriverà il 6 settembre su DC Universe e il nuovo trailer mostra anche l'entrata in scena di Bruce Wayne, l'iconico personaggio dei fumetti, oltre a regalare un'anteprima del villain di questa stagione, Deathstroke.

Il video che anticipa i nuovi personaggi si apre infatti con l'arrivo di Bruce Wayne, ovvero Batman, iconico ruolo affidato all'attore Iain Glen. Il trailer regala inoltre le prime immagini di Aqualad, Deathstroke e Superboy/Connor Kent, la cui presenza era stata annunciata al termine della prima stagione e la cui fuga sarà uno degli elementi principali della trama delle puntate inedite.

Titans (di cui potete leggere la nostra recensione) racconta la storia del gruppo di supereroi guidato dall'ex braccio destro di Batman, Robin/Dick Grayson (Brenton Thwaites), e composto anche da Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) e Beast Boy (Ryan Potter). Nella seconda stagione verrà introdotto anche il villain Slade Wilson/Deathstroke, parte affidata a Esai Morales, e i suoi due figli.

Iain Glen nella seconda stagione, sarà Bruce Wayne in una versione più matura del personaggio che combatte ormai da decenni per mantenere al sicuro la città di Gotham. Batman cercherà di riallacciare il rapporto con Dick Grayson e i due proveranno a dare vita a una nuova dinamica, mentre Wayne cercherà di aiutare il suo ex aiutante e gli altri Titans a raggiungere i propri obiettivi.

La serie è disponibile in Italia grazie a Netflix.