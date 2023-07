Titanic, James Cameron smentisce le voci 'offensive': Non dirigerò un film sul dramma del sommergibile Titan'

Il regista di Titanic James Cameron ha respinto con veemenza le voci di un suo progetto presente o futuro dedicato alla tragedia del Titan, il sottomarino scomparso mentre accompagnava i turisti in visita al relitto del Titanic.

James Cameron ha definito "offensive" le voci che lo vorrebbero intenzionato a dirigere un film sulla recente tragedia del sommergibile Titan, che ha visto il decesso di cinque persone in viaggio verso il sito del relitto del Titanic.

"Di solito non rispondo alle voci offensive dei media, ma ora lo devo fare", ha twittato sabato il regista di Titanic ed esploratore di acque profonde. "NON sto pensando di realizzare un film su OceanGate, né lo farò mai."

Da dove nascono i rumor di un film sul Titan

L'ipotesi di un eventuale interesse di James Cameron al racconto della recente tragedia subacquea nasce dalla passione e conoscenza del regista del fondale oceanico, esplorato per la realizzazione del suo colossal Titanic, che ricostruisce il celebre naufragio del gigante del mare.

Il mese scorso, James Cameron ha dichiarato ad ABC News di essere rimasto _"colpito dalle analogie"_ tra la sorte toccata al sommergibile turistico e il Titanic stesso:

"Molte persone nella comunità erano molto preoccupate per questo sottomarino. E alcuni dei principali esperti della comunità ingegneristica delle immersioni profonde avevano persino scritto lettere alla compagnia dicendo che quello che stavano facendo era troppo sperimentale per trasportare passeggeri, e doveva essere certificato, e così via."

Cameron, che ha contribuito a progettare il sommergibile Deepsea Challenger, ha aggiunto: "Vedere una tragedia così simile in cui gli avvertimenti sono rimasti inascoltati per aver luogo nello stesso identico sito - con tutte le immersioni che stanno avvenendo in tutto il mondo - penso che sia semplicemente sorprendente. È davvero abbastanza surreale."