Timothée Chalamet si spoglia sul red carpet nel gelo di Berlino

Nella nevosa e gelida serata berlinese, Timothée Chalamet si è presentato sul red carpet per la proiezione speciale di A Complete Unknown, e sembra totalmente indifferente al freddo.

Non nuovo a questo tipo situazioni, dopo essersi presentato alla première di Londra in bicicletta qualche mese fa, Chalamet ha optato per un look in netto contrasto con la temperatura della capitale tedesca.

Il look inedito di Timothée Chalamet

L'attore ha indossato una felpa rosa zucchero filato di Chrome Hearts, con tanto di pantaloni rosa della tuta e scarpe rosa, mandando in visibilio i fan presenti all'evento.

Ad un certo punto, dopo aver firmato parecchi autografi, Timothée Chalamet decide di togliersi la felpa e rimanere soltanto in canottiera, sfidando il gelo invernale di Berlino. Un momento che ha chiaramente attirato l'attenzione dei presenti e anche della stampa.

La performance in A Complete Unknown

Timothée Chalamet è impegnato da settimane nel tour promozionale di A Complete Unknown, il film nel quale recita nei panni del giovane Bob Dylan appena sbarcato a New York.

Nel film di James Mangold, Chalamet recita al fianco di Monica Barbaro e Edward Norton. A Complete Unknown è basato sulla biografia di Elijah Wald dal titolo Dylan Goes Electric!

Il profilo di Timothée Chalamet in A Complete Unknown

Nel 2024, Timothée Chalamet, candidato per la seconda volta al premio Oscar per A Complete Unknown dopo Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, è tornato anche nel ruolo di Paul Atreides in Dune - Parte Due di Denis Villeneuve al fianco di Zendaya, Josh Brolin e Austin Butler.