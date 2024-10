Timothée Chalamet compare a sorpresa al concorso per i suoi sosia, ecco i video!

Timothée Chalamet ha sorpreso i suoi fan con un'apparizione inaspettata al concorso ideato per trovare i suoi sosia.

Nella giornata di domenica, a New York negli spazi del Washington Square Park, si è infatti svolta la particolare competizione, che ha avuto un tale successo, probabilmente inaspettato, da portare persino all'intervento della polizia.

I video dell'apparizione a sorpresa di Chalamet

Dopo circa 30 minuti dall'inizio della gara, Timothée Chalamet è arrivato per assistere a quanto stava accadendo, rimanendo in incognito grazie a un cappellino da baseball e una mascherina nera.

Poco dopo la star di Dune ha tuttavia deciso di svelare la sua presenza posando per alcuni scatti insieme a due dei partecipanti, presi completamente alla sprovvista dall'apparizione dell'attore.

Timothée Chalamet makes an appearance at the Timothée Chalamet lookalike competition in NYC. pic.twitter.com/R6ZJvMM1bF — Variety (@Variety) October 27, 2024

the moment his look alike realized the actual timothee showed up is one for the bookspic.twitter.com/JDVGa1wikO — Heba Afridi ???? (@HebaAfridi) October 27, 2024

Il concorso per sosia ha scatenato un tale interesse da obbligare persino la polizia a intervenire nel parco per limitare la loro presenza in un'unica area e compiere un arresto, di cui non si conosce tuttavia il motivo.

A Complete Unknown: Timothée Chalamet e la versione di James Mangold dell'enigma Bob Dylan

La competizione era stata promossa tramite alcuni volantini apparsi in giro per la città che annunciavano 50 dollari come premio per il vincitore. All'annuncio avevano risposto circa 2500 persone.

Tra i giovani che hanno convinto maggiormente i presenti c'è il ventiduenne Spencer Delorenzo, che ha posato insieme a Timothée per gli scatti e che sostiene di essere considerato un suo sosia fin dal 2017, anno in cui è uscito nelle sale il film Chiamami col tuo nome.

Cramer Ekholm, star di TitkTok, è arrivato invece dal Wisconsin sostenuto dal brand MCo Beauty ed è conosciuto dai suoi follower proprio per la somiglianza con la star di Hollywood.

Tra i tanti presenti all'evento anche dei cosplayer di Wonka, il film con Timothée di cui dovrebbe essere realizzato prossimamente un sequel.