Timothée Chalamet reagisce alle lodi di Bob Dylan per la sua performance in A Complete Unknown

Timothée Chalamet ha risposto con grande gratitudine ai complimenti ricevuti da Bob Dylan per la sua interpretazione del cantante nel prossimo biopic A Complete Unknown. Il leggendario musicista ha definito l'attore "brillante", elogiando la sua capacità di incarnare il suo personaggio.

Dopo che Dylan ha condiviso il suo commento entusiasta sui social, Chalamet non ha potuto fare a meno di esprimere la sua emozione. Su X (ex Twitter), l'attore di Chiamami col tuo nome ha scritto: "Sono sconvolto. Sono così grato. Grazie Bob". Ha anche condiviso il post di Dylan sulle storie di Instagram, definendo il momento un "sogno che si avvera".

L'elogio di Bob Dylan

Ieri il cantante di It Ain't Me Babe ha condiviso il suo primo commento pubblico sul prossimo film biografico, che arriverà nelle sale il 25 dicembre. "C'è un film su di me che uscirà a breve, intitolato A Complete Unknown (che titolo!). Timothée Chalamet è il protagonista. Timmy è un attore brillante, quindi sono sicuro che sarà assolutamente credibile nei miei panni. O un me più giovane. O un altro me stesso", ha scritto Dylan.

A Complete Unknown: un profilo di Timothée Chalamet

"Il film è tratto da Dylan Goes Electric di Elijah Wald, un libro uscito nel 2015. È un fantastico racconto degli eventi dei primi anni '60 che hanno portato al fiasco di Newport. Dopo aver visto il film leggete il libro", ha continuato.

La sinossi del film recita: "Ambientato nell'influente scena musicale newyorkese dei primi anni '60, il film segue la fulminea ascesa del diciannovenne musicista del Minnesota Bob Dylan (Chalamet), che da cantante folk raggiunge le sale da concerto e le vette delle classifiche - le sue canzoni e la sua mistica diventano una sensazione mondiale - e culmina nella sua rivoluzionaria esibizione di rock and roll elettrico al Newport Folk Festival nel 1965".

Il film, diretto da James Mangold, è interpretato da un cast corale composto da Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler e altri.