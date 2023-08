Timothée Chalamet sarà protagonista di The Last Adventure, nuovo film di Edward Berger?

Timothée Chalsmet, secondo le indiscrezioni di Production Weekly, sarebbe il protagonista di The Last Adventure, il remake di un film del 1967 diretto da Robert Enrico.

Il progetto sarà diretto da Edward Berger, reduce dal successo di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Un nuovo progetto per Netflix

Il nuovo film sarà prodotto per Netflix, con cui Timothée Chalamet ha già collaborato in occasione di The King e Don't Look Up.

The Last Adventure, diretto da Edward Berger, racconterà la storia di un avventuriero in crisi che viaggia intorno al mondo per andare alla ricerca di una nave scomparsa che dovrebbe avere a bordo dei tesori inestimabili legati alla guerra in Iraq.

Wonka: il regista Paul King ha svelato perché Timothée Chalamet non ha dovuto fare un'audizione

L'opera originale, intitolata I tre avventurieri, aveva come protagonisti Alain Delon, Lino Venture e Joanna Shikmus ed era tratto da un romanzo di José Giovanni.

Edward Berger, in questi mesi, sta inoltre lavorando al thriller britannico Conclave, con star Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci e Isabella Rossellini.