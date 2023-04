Timothée Chalamet: ecco perché Kylie Jenner ha deciso di non rendere pubblica la relazione

Le voci su Kylie Jenner e Timothée Chalamet sembrano essere vere: secondo quanto confermato da Entertainment Tonight i due si frequentano ufficialmente e sembra che sia stata l'imprenditrice, nonché celebre personaggio televisivo statunitense, a decidere di non rendere pubblica la loro relazione presso Coachella Music Festival.

Secondo una fonte anonima, Kylie e Timothée si sarebbero conosciuti di recente grazie a Kendall Jenner e per il momento starebbero "cercando di frequentarsi in modo piuttosto casuale". Più specificamente, la loro relazione "non è seria", ma "Kylie si sta divertendo a uscire con Timothée e desidera scoprire che cosa potrebbe accadere in futuro".

L'insider ha anche aggiunto che "è stato davvero divertente per lei perché sembra molto diversa dalle sue relazioni passate. È tutto molto nuovo ed eccitante per Kylie e si sta divertendo molto." Ricordiamo che in passato la Jenner ha avuto una relazione con il rapper Travis Scott, con il quale condivide due figli.

E per quanto concerne le voci secondo cui Kylie Jenner e Timothée Chalamet avrebbero fatto il loro debutto ufficiale al Coachella Music Festival? Apparentemente, sempre secondo la fonte anonima, Kylie ha deciso di mantenere le cose private ancora per un po': "Ha deciso che non voleva rendere pubbliche le cose con Timothée lo scorso fine settimana al Coachella, vuole solo rilassarsi e divertirsi con i suoi amici".