Timothée Chalamet: "Mi dicevano che non avevo il fisico giusto per film come The Maze Runner o Divergent"

L'attore Timothée Chalamet ha ricordato in una recente intervista l'inizio della sua carriera e i ruoli che non ha ottenuto.

Timothée Chalamet ha rivelato che all'inizio della sua carriera non riusciva a ottenere molti dei ruoli per cui si presentava e il suo agente gli aveva consigliato di prendere peso.

Il giovane attore, intervistato da Zane Lowe per Apple Music, ha ricordato quanto accaduto all'inizio della sua carriera e in che modo questo lo abbia spinto a trovare la sua strada nel mondo del cinema.

I rifiuti ricevuti da Chalamet

Ricordando il passato, Timothée Chalamet ha spiegato: "Se mi presentavo per le audizioni di film come The Maze Runner o Divergent, cose di quel tipo che stavano uscendo quando stavo iniziando a lavorare, il feedback era sempre: 'Oh, non hai il fisico giusto'".

La giovane star ha quindi aggiunto: "C'è stato un agente che mi ha chiamato e ha detto: 'Devi prendere peso', in pratica. Non l'ha fatto in modo aggressivo, ma quella era l'idea".

Chalamet nel ruolo di Dylan

Timothée ha quindi raccontato come le sue esperienze lo abbiano aiutato a entrare in connessione con Bob Dylan, icona della musica che ha interpretato nel film A Complete Unknown.

L'attore ha spiegato: "Sono entrato in connessione con lui grazie alla musica folk. Non poteva mantenere una band rock and roll perché venivano tutti assunti da altri ragazzi che avevano letteralmente più soldi, in Minnesota".

L'approccio di Timothée alla recitazione

Chalamet, venendo rifiutato per blockbuster e film d'azione, ha quindi rivolto la sua attenzione a progetti come Chiamami col tuo nome, Beautiful Boy o Lady Bird: "Erano film con un budget più limitato, ma davvero - non so come spiegarlo - più personali che iniziavano in questo spazio quasi teatrale. Ed è così che ho trovato il mio ritmo, la mia sicurezza, il mio modo di recitare, come volete definirlo".