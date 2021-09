Timothée Chalamet al Met Gala 2021: il video a ritmo di percussioni realizzato per Vogue

Un video in cui Timothée Chalamet balla al ritmo di musica durante il Met Gala 2021 è appena stato caricato sul canale Youtube della rivista Vogue.

Sul canale Youtube della rivista Vogue è appena stato pubblicato un video in cui Timothée Chalamet balla al ritmo delle percussioni durante il Met Gala 2021: il filmato sta letteralmente facendo impazzire i fan della star statunitense che hanno manifestato la loro gioia con centinaia di commenti esilaranti.

Il video in questione è stato diretto da Bardia Zeinali, il direttore della fotografia è Patrick Golan, mentre tra i produttori esecutivi figurano Olivia Weiss and Steven Dam. Per quanto riguarda la musica di sottofondo, invece, il titolo della canzone è Young Hearts Run Free.

I fan della star hollywoodiana hanno invaso la sezione dei commenti del filmato, scrivendo una serie di battute estremamente esilaranti: "Tutto quello che fa è così attraente... sembra quasi che quest'uomo sia stato 'scritto' dalle donne." e "Non credevo che una clip di 14 secondi di Tim che balla avrebbe potuto migliorare la mia settimana ma eccomi qua".

Il video è stato pubblicato anche sul profilo Instagram ufficiale di Vogue, assieme alla seguente didascalia: "Guardare Timothée Chalamet mentre balla al ritmo della batteria ci ha dato una, tanta necessaria, botta di serotonina. (Un ringraziamento speciale alle sue scarpe da ginnastica Converse e a coloro che le indossano)".