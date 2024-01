Timothée Chalamet e Kylie Jenner si scambiano un tenero bacio ai Golden Globe 2024 (VIDEO)

Timothée Chalamet e Kylie Jenner fanno girare la testa ai Golden Globe 2024. La coppia è stata vista scambiarsi un tenero bacio durante la cerimonia tenutasi al Beverly Hilton di Los Angeles. Chalamet, 28 anni, è stato nominato per il suo ruolo di Willy Wonka nel musical diretto da Paul King e ha scelto di sfilare da solo sul red carpet non accompagnato dalla fidanzata. Successivamente la sorella Kardashian Kylie, 26 anni, lo ha raggiunto prendendo posto in sala dove i due si sono scambiati un tenero bacio in pubblico andato presto virale sui social.

Di seguito potete vedere il bacio tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner andato virale:

La coppia

L'attore di Dune e Jenner sono legati romanticamente dall'aprile 2023, ma la coppia non ha fatto il suo debutto pubblico finché i due non è sono stati visti baciarsi al Renaissance World Tour di Beyoncé all'inizio di settembre. Da settembre, Chalamet e Jenner hanno fatto diverse apparizioni pubbliche insieme, tra cui una cena durante la settimana moda di New York, un viaggio agli US Open del 2023 e un afterparty del Saturday Night Live dopo il periodo di hosting di Chalamet a novembre.

Una fonte ha recentemente detto a People che Jenner è "incredibilmente felice" con Chalamet e lo chiama "il suo fidanzato". "Lui sostiene molto la sua carriera e lei la sua. Entrambi cercano di partecipare a eventi importanti l'uno per l'altro" ha dichiarato l'insider.