Timothée Chalamet è il primo uomo ad apparire sulla copertina di British Vogue in 106 anni di storia

Per la prima volta nei 106 anni di storia di British Vogue, la rivista di moda ha messo in copertina un uomo: si tratta dell'attore di Wonka, Timothée Chalamet. Come spiega il magazine, la star di 26 anni ha lasciato un segno indelebile nella sua generazione che è troppo difficile da ignorare.

Nell'editoriale di Vogue firmato Steven Meisel, il direttore Edward Enninful spiega: "Vogue è uno spazio che celebra le donne. In questo momento storico, gli uomini non hanno certo bisogno di più spazi, tuttavia c'è qualcosa che mi sembra nel migliore dei casi old-fashion, nel peggiore rétro, nel suddividere i generi in scatole così chiuse... La moda oggi è espressione di sé, è politica, è gioco, riguarda cosa ci fa stare bene".

"Timothée ispira donne e uomini... è amato da adolescenti e da nonne. È un uomo che va bene per tutti", continua Enninful. La rivista riporta anche un'intervista durante la quale l'attore ha affermato che la pandemia gli ha offerto opportunità uniche di crescere e maturare: "Quando è arrivato il Covid mi ha obbligato a fare un passo indietro. Sono diventato un adulto un po' prima del previsto."

"Mi sono ritrovato a dover davvero, sai, essere onesto con me stesso sul fatto che il punto in cui sono stato in grado di arrivare l'ho raggiunto facendo tutto il possibile quando ero ancora giovane e, per miracolo , mi ha portato dove sono", ha continuato Timothée Chalamet. "Ma poi sono dovuto passare a una mentalità adulta."