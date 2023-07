Timothée Chalamet e Adam Sandler giocano a basket insieme a New York

Due compagni di squadra d'eccezione sono stati avvistati a New York: Adam Sandler e Timothée Chalamet giocano a basket in strada.

Timothée Chalamet e Adam Sandler compagni di squadra in un match di basket. Oltre ad essere colleghi, i due attori sono anche ottimi amici e in questi giorni sono stati fotografati insieme in un campo da basket a New York, impegnati a giocare una partita.

Con magliette grigie e pantaloncini, Chalamet e Sandler hanno giocato insieme ad altre persone e la loro presenza non è passata assolutamente inosservata. L'amicizia tra le due star di Hollywood risale ad una decina d'anni fa, quando recitarono insieme in Men, Women & Children, diretto da Jason Reitman, che racconta la storia di un gruppo di adolescenti delle scuole superiori e dei loro genitori che tentano di scoprire l'effetto del web sulle loro vite personali.

Qualche anno fa Chalamet elogiò pubblicamente la performance di Sandler in Diamanti grezzi:"Adam Sandler offre un'interpretazione davvero spettacolare, all'estremità opposta di Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson".

Timothée Chalamet interpreterà Willy Wonka nel prossimo film di Paul King che racconta la storia della giovinezza del personaggio di Roald Dahl, celebre in La fabbrica di cioccolato e interpretato in passato da Gene Wilder e Johnny Depp.