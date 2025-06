TIM Summer Hits, la seconda puntata stasera su Rai 1: la scaletta e i cantanti che si esibiranno

Dopo il fortunato esordio della scorsa settimana (il programma più visto della serata con il 18% di share), TIM Summer Hits torna stasera su Rai 1 alle 21:30, sempre con la conduzione di Andrea Delogu e Carlo Conti, sempre dalla splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma.

La scaletta di venerdì 20 giugno

In totale saranno più di 80 gli artisti che si esibiranno al TIM Summer Hits nel corso delle quattro serate (a cui si aggiungerà una quinta, l'11 luglio, di "Best of"), alcuni di loro hanno partecipato al Sanremo condotto di Carlo Conti, ma ci saranno anche tanti dei volti di Amici, e non solo.

Il pubblico di Rai 1 stasera potrà assistere alle esibizioni di:

Alessandra Amoroso

Alfa

Annalisa

BigMama

Bnkr44

Coez

Coma_Cose

Ermal Meta

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Gaia

Noemi

Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Fuckyourclique

Rose Villain

Sayf

Serena Brancale

Settembre

Shablo, Joshua e Tormento

Tananai

The Kolors

Tropico

La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2, con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico.

Sulla piattaforma streaming è inoltre disponibile la puntata della scorsa settimana.

Ricordiamo che TIM Summer Hits non va in onda in diretta: le serate sono state registrate a Roma dal 7 al 10 giugno.

Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi. Per il quarto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits.