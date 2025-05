Tim Summer Hits 2025 da giugno su Rai 1: quali cantanti parteciperanno, le date di messa in onda

Sono stati svelati oggi in conferenza stampa i nomi dei cantanti che prenderanno parte al Tim Summer Hits 2025, che andrà in onda su Rai 1 tra giugno e luglio

Per il quarto anno consecutivo l'estate della RAI si accende grazie al Tim Summer Hits, l'evento musicale, organizzato da TIM, che, per il secondo anno, si svolgerà interamente a Roma, dalla cornice di Piazza del Popolo.

Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, si svolgerà nella Città Eterna, live, da sabato 7 a martedì 10 giugno, ma verrà mandato in onda su Rai 1 solo successivamente. A salire sul palco saranno oltre 80 artisti, e a quelli già annunciati potrebbero via via aggiungersi diverse sorprese.

I cantanti che saliranno sul palco del Tim Summer Hits

Ci sono i protagonisti del passato Sanremo nell'elenco diffuso oggi dalla RAI durante la conferenza stampa, ma ci sono anche tanti volti nuovi provenienti dall'ultima stagione di Amici. Ci sono i nomi che le classifiche di vendita e, avverte Carlo Conti, là in mezzo c'è qualcuno che rivedremo certamente il prossimo anno sul palco dell'Ariston.

Tra sorprese (cosa farà per esempio sul palco Lorella Cuccarini?) e duetti improvvisati per l'estate, ecco chi si esibirà al Tim Summer Hits 2025:

ACHILLE LAURO

AIELLO

ALESSANDRA AMOROSO

ALEX BRITTI

ALEX WYSE

ALFA

ANNALISA

ANTONIA

A-CLARK, VINNY e IVA ZANICCHI

BABY K

BENJI & FEDE

BIGMAMA

BNKR44

BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ

BRESH

BRUNORI SAS

CAPO PLAZA

CARL BRAVE

CHIAMAMIFARO

CHIARA GALIAZZO

CLARA

CLEMENTINO

COEZ

COMA_COSE

CRISTIANO MALGIOGLIO

DIODATO

EMIS KILLA

ERMAL META

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

FABIO ROVAZZI, PAOLA IEZZI e DANI FAIV

FEDEZ

FINLEY e NINA ZILLI

FRANCESCA MICHIELIN

FRANCESCO GABBANI

FRANCESCO RENGA

FRED DE PALMA

FUCKYOURCLIQUE

FULMINACCI

GABRY PONTE

GAIA

GHALI

GIGI D'ALESSIO

JACOPO SOL

JOAN THIELE

LDA

LEO GASSMANN

LEVANTE

LORELLA CUCCARINI

LORENZO FRAGOLA

LUCHÈ

LUDWIG e SABRINA SALERNO

MARCO MASINI

MICHELE BRAVI e MIDA

NEGRAMARO

NEK

NOEMI

OLLY

ORIETTA BERTI

PATTY PRAVO

PLANET FUNK

RAF

RIKI

RKOMI

ROCCO HUNT

ROSE VILLAIN

SAL DA VINCI

SANGIOVANNI

SARAH TOSCANO

SAYF

SERENA BRANCALE

SETTEMBRE

SHABLO + GUESTS

TANANAI

THE KOLORS

TREDICIPIETRO

TRIGNO

TROPICO

VALE LP e LIL JOLIE

VENERUS

Quando andrà in onda su Rai 1

Piazza del Popolo a Roma si riempirà delle note del Tim Summer Hits dal 7 al 10 giugno, ma chi segue la manifestazione da casa dovrà attendere qualche giorno in più. Le puntate andranno infatti in onda su Rai 1 da giovedì 13 giugno a giovedì 4 luglio, sempre in prima serata. L'11 luglio è invece prevista una puntata di "Best of".

Il Tim Summer Hits sarà trasmesso in contemporanea su Rai Radio2, con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.