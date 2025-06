TIM Summer Hits al via stasera su Rai 1: la scaletta e i cantanti di venerdì 13 giugno

Comincia stasera su Rai 1 l'appuntamento con le hit dell'estate 2025, quattro serata in compagnia di Carlo Conti e Andrea Delogu: ecco chi salirà sul palco del TIM Summer Hits in questo venerdì 13 giugno

Cominciano stasera su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, gli appuntamenti con la musica in piazza di TIM Summer Hits, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Le puntate sono state registrate a Roma dal 7 al 10 giugno a Piazza del Popolo e andranno in onda sul primo canale RAI da venerdì 13 giugno a venerdì 4 luglio.

La scaletta e i cantanti della prima puntata

Sono più di 80 gli artisti che si sono esibiti al TIM Summer Hits nel corso delle quattro serate (a cui si aggiungerà una quinta, l'11 luglio, di "Best of"), alcuni di loro hanno partecipato al Sanremo condotto di Carlo Conti, ma ci saranno anche tanti dei volti di Amici.

Ecco chi è salito sul palco di Piazza del Popolo lo scorso 7 giugno:

Achille Lauro

Alex Britti e Clementino

Anna

Annalisa

BigMama

Bresh

Brunori Sas

Clara e Fedez

Gabry Ponte

Ghali

Gigi D'Alessio

A-Clark

Iva Zanicchi e Vinny

Negramaro

Noemi

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Tananai

The Kolors

La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2, con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico.

Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi. Per il quarto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits.