Tim Summer Hits 2026, la scaletta e gli ospiti della prima puntata in onda stasera su Rai 1

Se l'estate musicale di Mediaset va avanti a gonfie vele da settimane, quella della RAI comincia stasera su Rai 1 con la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, in onda dalle 21:30.
Lo show, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, torna nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma, portando sul palco alcuni dei protagonisti della musica italiana e i brani destinati a diventare la colonna sonora dell'estate.
Le cinque puntate saranno visibili anche in streaming su RaiPlay e ascoltabili in contemporanea su Rai Radio2, che seguirà l'evento con collegamenti dal backstage, interviste e contenuti esclusivi.
La scaletta degli ospiti della prima puntata
Nel corso della serata si alterneranno numerosi artisti della scena musicale italiana. Tra gli ospiti annunciati (alcuni già visti proprio ieri sera su Canale 5 nella puntata di Battiti Live) ci sono:
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Angelina Mango e Marco Mengoni
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Anna
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Annalisa
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Arisa
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Ditonellapiaga
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Emis Killa
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Emma
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Fabri Fibra
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Fred De Palma
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Fulminacci
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Gaia
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Irama
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Noemi
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Pinguini Tattici Nucleari
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Sal Da Vinci
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Samurai Jay
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Sayf
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Serena Brancale
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The Bausa
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The Kolors
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Tommaso Paradiso
L'ordine delle esibizioni non è stato comunicato dalla Rai e potrebbe subire variazioni.
Il calendario delle prossime puntate
Dopo il debutto di questa sera, Tim Summer Hits 2026 tornerà su Rai 1 con altre quattro puntate in prima serata, in programma martedì 21 luglio, venerdì 24 luglio e venerdì 31 luglio. A chiudere l'edizione sarà lo speciale "Il meglio di Tim Summer Hits", previsto per venerdì 7 agosto.
Come già detto, tutti gli appuntamenti saranno disponibili, sia in contemporanea che on demand anche in streaming gratuitamente su RaiPlay.