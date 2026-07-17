Tim Summer Hits 2026, la scaletta e gli ospiti della prima puntata in onda stasera su Rai 1

Da stasera su Rai 1 al il via Tim Summer Hits, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu che farà compagnia al pubblico per quattro settimane: ecco la scaletta della puntata e il calendario dell'edizione