TIM Battiti Live 2026 su Canale 5: scaletta e cantanti di giovedì 16 luglio

Il grande show musicale dell'estate torna stasera su Canale 5 con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia: sul palco 24 artisti tra cui Marco Mengoni, Angelina Mango, Emma e i Pinguini Tattici Nucleari

Tim Battiti Live torna stasera su Canale 5 dalle 22:00 circa con un nuovo appuntamento ricco di musica e ospiti. La terza puntata dello show estivo andrà in onda dal palco di Trani, con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Diventata uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate italiana, la manifestazione propone anche questa settimana una lunga lista di esibizioni dal vivo con alcuni dei protagonisti più popolari della musica italiana. Accanto agli artisti sul palco principale, non mancano le performance on the road, realizzate in alcune delle location più suggestive della Puglia, tra cui Bari e Alberobello.

La scaletta dei cantanti del 16 luglio

La terza serata di Tim Battiti Live 2026 ospiterà 24 artisti, con una scaletta che spazia dal pop al rap, dall'urban alla musica d'autore. Sul palco di Trani si esibiranno:

Marco Mengoni e Angelina Mango

Emma

Sal Da Vinci

Pinguini Tattici Nucleari

Ernia

J-Ax

Patty Pravo

Anna

Gabry Ponte

Rocco Hunt

Orietta Berti

Serena Brancale e Delia

Clementino

Benji & Fede con Alex Britti

Sayf

Rosa Chemical

Alessio Bernabei

Nicolò Filippucci

Lorenzo Salvetti

Angie

Settembre

Dove vedere Tim Battiti Live 2026 in streaming

La puntata di Tim Battiti Live 2026 sarà trasmessa stasera su Canale 5. Lo show sarà naturalmente disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere tutto anche on demand a partire dalla mezzanotte, insieme a contenuti speciali, interviste e momenti dal backstage. Sulla piattaforma gratuita di Mediaset è inoltre possibile recuperare anche le due puntate precedenti.