Tim Burton: il suo spinoff su Catwoman sarebbe stato 'un film da 18 milioni in bianco e nero'

Daniel Waters, sceneggiatore del classico di Tim Burton del 1992, Batman Returns, ha fatto luce sull'idea del regista di realizzare uno spinoff su Catwoman. Tra i vari retroscena del sequel di Batman rivelati durante una proiezione losangelina che si è tenuta all'Egyptian Theatre, Waters si è soffermato sulle idee diverse che lui e Tim Burton avevano sullo spinoff.

Michelle Pfeiffer è una temibile e supersexy Catwoman

Mentre il regista di Beetlejuice aveva in mente un dramma intimo dal budget contenuto girato in bianco e nero, Daniel Waters voleva realizzare una satira sui cinecomic con Selina Kyle che si trasferisce in una versione d Los Angeles simile a Gotham dove combatte tre supereroi corrotti.

Batman di Tim Burton compie 30 anni: il film che cambiò i cinecomic

"Tim voleva fare un film in bianco e nero da 18 milioni di dollari, come l'originale Il bacio della pantera, con Selina che vive in una piccola città", ha detto Waters. "Io volevo realizzare un film di Batman in cui la metafora riguardasse Batman. Così l'ho fatta trasferire in una versione di Gotham City a Los Angeles, guidata da tre supereroi corrotti e malvagi. Era The Boys prima di The Boys. Ma lui era esausto leggendo la mia sceneggiatura."

Lo spinoff su Catwoman, presumibilmente con Michelle Pfeiffer, interprete di Selina Kyle in Batman - il ritorno, è finito nel dimenticatoio. Il personaggio è stato poi ripreso nel film del 2004 con Halle Berry diretto da Pitof che è stato massacrato dalla critica, fruttando alla sua protagonista un Razzie Award per la peggior interpretazione.