Tilda Swinton sarà la protagonista del film di Pedro Almodóvar The Room Next Door

A marzo Pedro Almodóvar girerà il suo primo lungometraggio in lingua inglese. Ambientato a New York, il film dovrebbe raccontare la storia di tre amiche. Al momento il regista spagnolo non ha annunciato i nomi delle tre attrici che avrebbe scelto come protagoniste.

Tuttavia, in una recente intervista, la star di Suspiria Tilda Swinton ha confermato di essere una delle protagoniste del film, tornando a lavorare con Almodóvar a distanza di poco tempo dal cortometraggio The Human Voice. Il lungometraggio s'intitolerà The Room Next Door. Non si conoscono ulteriori dettagli e nelle prossime settimane sono attese diverse novità legate al progetto.

Il casting

Almodóvar ad inizio anno aveva svelato che le tre protagoniste sarebbero state due attrici americane e un'attrice britannica; Tilda Swinton è britannica, quindi le prossime due protagoniste dovrebbero essere statunitensi. Il regista ha già lavorato a due progetti in lingua inglese, i cortometraggi The Human Voice e Strange Way of Life, definiti da lui stesso delle prove per il vero e proprio debutto in un lungometraggio.

Nel corso della propria carriera, Tilda Swinton ha lavorato con alcuni dei migliori registi al mondo come Jim Jarmusch, Joanna Hogg, Béla Tarr, Wes Anderson, David Fincher e George Miller.