Tilda Swinton protagonista del film The Eternal Daughter, una ghost story diretta da Joanna Hogg

L'attrice Tilda Swinton è la protagonista del film The Eternal Daughter, descritto come una ghost story che verrà diretta da Joanna Hogg.

Tilda Swinton è la protagonista di The Eternal Daughter, un nuovo film diretto da Joanna Hogg le cui riprese si sono già concluse in Galles.

Il progetto è attualmente in post-produzione ed è stato realizzato rispettando tutte le misure di sicurezza rese obbligatorie dalle autorità locali durante questi mesi così complicati.

The Eternal Daughter sarà una storia di fantasmi con al centro una figlia di mezza età e la sua anziana madre. Le due donne devono affrontare dei segreti rimasti a lungo sepolti quando tornano nella loro casa di famiglia, una residenza in passato maestosa poi diventata un hotel quasi del tutto vuoto traboccante di misteri.

Tilda Swinton sarà la protagonista in un cast composto anche da Joseph Mydell, Carly Davies e Alfie Sankey-Green.

Nel team della produzione ci sono A24, che ha portato al successo La Favorita e Normal People, Element Pictures, JWH Films e BBC Films. Il regista Martin Scorsese, inoltre, sarà coinvolto in veste di produttore del film, collaborando nuovamente con Joanna Hogg dopo The Souvenir.