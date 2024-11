Tilda Swinton canta nel trailer del musical post-apocalittico The End

Tilda Swinton, George Mackay, Michael Shannon e Moses Ingram cantano per la loro vita nel primo trailer del musical The End, presentato ai festival di Toronto, Telluride e di Londra in anteprima e in arrivo nelle sale americane il prossimo dicembre.

Il dramma familiare post-apocalittico diretto da Joshua Oppenheimer vede la Swinton nei panni di una madre che protegge la sua famiglia vivendo in un bunker per decenni dopo la fine del mondo. George Mackay, che interpreta suo figlio, non ha mai visto il mondo esterno. Shannon è il co-protagonista nel ruolo del padre, mentre Moses Ingram interpreta un'estranea che mette in pericolo la tranquillità del loro mondo sotterraneo accuratamente costruito.

Secondo la sinossi ufficiale: "Venticinque anni dopo che il collasso ambientale ha reso la Terra inabitabile, Madre, Padre e Figlio sono confinati nel loro bunker, dove lottano per mantenere la speranza e un senso di normalità aggrappandosi ai rituali della vita quotidiana - fino a quando l'arrivo di un'estranea, Girl, sconvolge la loro felice routine. Son, un ingenuo ventenne che non ha mai visto il mondo esterno, è affascinato dalla nuova arrivata e, improvvisamente, i delicati legami di cieco ottimismo che hanno tenuto insieme questo ricco clan iniziano a sfilacciarsi. Con l'aumentare delle tensioni, la loro esistenza apparentemente idilliaca inizia a sgretolarsi, con sentimenti di rimorso e risentimento a lungo repressi che minacciano di distruggere il delicato equilibrio della famiglia. Ma il confronto con verità difficili indica anche una strada diversa, basata sull'accettazione, sull'amore e sulla capacità di cambiare".

Si tratta del debutto nel lungometraggio di finzione del regista di documentari Oppenheimer, noto per The Act of Killing - L'atto di uccidere e nominato agli Oscar per The Look of Silence. Quest'ultimo ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Ramus Heisterberg. Tra i produttori figurano Oppenheimer, Signe Byrge Sorensen e la Swinton.

Tra i ruoli recenti della Swinton figurano la commedia surreale sul mondo dell'arte Problemista e Asteroid City di Wes Anderson. È protagonista del primo film in lingua inglese di Pedro Almodóvar, La stanza accanto, accanto a Julianne Moore, presentato a Venezia e in uscita quest'anno.

Nel frattempo, anche i colleghi della Swinton in The End, MacKay, Shannon e Ingram, sono stati impegnati in progetti interessanti. Shannon è apparso in The Bikeriders, mentre Ingram è stata co-protagonista della serie La donna del lago di Apple TV+ con Natalie Portman. MacKay, dopo essere diventato celebre per il suo ruolo in 1917, ha recitato in Femme e The Beast, entrambi usciti nel 2024.