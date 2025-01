TikTok è di nuovo disponibile negli Stati Uniti dopo un solo giorno off: "Ringraziamo Trump"

L'applicazione è di nuovo tornata disponibile per i suoi utenti americani dopo che era stata oscurata per via di una nuova legge

Dopo essere stato oscurato per meno di 24 ore, TikTok ha confermato che sta "ripristinando il servizio" dopo che il presidente eletto Donald Trump ha confermato che emanerà un ordine esecutivo per estendere la scadenza del divieto dell'app durante il suo primo giorno in carica.

"In accordo con i nostri fornitori di servizi, TikTok sta ripristinando il servizio", ha dichiarato TikTok. "Ringraziamo il Presidente Trump per aver fornito la necessaria chiarezza e la garanzia ai nostri fornitori di servizi che non subiranno alcuna sanzione, fornendo TikTok a oltre 170 milioni di americani e consentendo a oltre 7 milioni di piccole imprese di prosperare. È una posizione forte a favore del Primo Emendamento e contro la censura arbitraria. Lavoreremo con il Presidente Trump su una soluzione a lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti".

Sembrava che tutto fosse perduto per l'onnipresente app di condivisione video dopo che la Corte Suprema aveva confermato la legislazione di aprile del Presidente Joe Biden per un divieto a livello nazionale, ritenendo costituzionale la chiusura del servizio se ByteDance non avesse venduto le sue azioni di TikTok a un acquirente americano entro il 19 gennaio.

"Non c'è dubbio che, per più di 170 milioni di americani, TikTok offra uno sbocco distintivo ed esteso per l'espressione, un mezzo di coinvolgimento e una fonte di comunità", ha scritto la Corte Suprema venerdì scorso. "Ma il Congresso ha stabilito che la cessione è necessaria per rispondere alle sue preoccupazioni di sicurezza nazionale ben sostenute riguardo alle pratiche di raccolta dei dati di TikTok e al rapporto con un avversario straniero".

Tuttavia, sabato Trump aveva già lasciato intendere in un'intervista alla NBC che "molto probabilmente" avrebbe concesso a TikTok un periodo di grazia di 90 giorni per evitare di essere bandito. Ha confermato le sue intenzioni domenica mattina su Truth Social, scrivendo che "emetterà un ordine esecutivo" per salvare l'app durante il primo giorno del suo mandato presidenziale.

"Chiedo alle aziende di non lasciare che TikTok rimanga oscurato! Lunedì emetterò un ordine esecutivo per estendere il periodo di tempo prima che i divieti della legge entrino in vigore, in modo da poter trovare un accordo per proteggere la nostra sicurezza nazionale", ha scritto Trump. "L'ordine confermerà anche che non ci sarà alcuna responsabilità per qualsiasi azienda che abbia contribuito a mantenere TikTok oscurato prima del mio ordine".