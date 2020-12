Grande Fratello Vip 5: Francesco Oppini dirà addio alla casa stasera in diretta?

Francesco Oppini lascia il Grande Fratello Vip 5? Stasera i concorrenti dovranno comunicare la decisione dopo la scelta di Mediaset di prolungare il programma fino al prossimo febbraio.

La casa di Cinecittà potrebbe perdere stasera uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 5: Francesco Oppini potrebbe abbandonare la casa di Cinecittà, forse stasera stessa o al massimo lunedì prossimo. La decisione di Francesco era già maturata nei giorni scorsi ma si è concretizzata dopo una telefonata con Alba Parietti. Oppini in questi giorni aveva pensato di uscire per ricongiungersi con Cristina Tomasini, la fidanzata con cui è rimasto separato anche durante l'emergenza sanitaria.

Francesco aspettava un segnale da casa, dopo aver parlato con Alba il segnale è stato negativo. Il gieffino ha detto ai compagni che la madre gli ha detto che lei, il padre, Cristina e i suoi migliori amici lo vedono psicologicamente distrutto e temono che possa rovinare il percorso fatto fino ad oggi, poi il Grande Fratello ha cambiato inquadratura.

Alba Parietti ha dovuto affrontare le critiche feroci dei fan di Francesco Oppini che in mattinata avevano mandato due aerei per chiedergli di restare nel reality. Molti di loro hanno insultato Alba che ha iniziato una vera battaglia a colpi di messaggi social, soprattutto a chi le rimproverava di aver impedito al figlio di parlare con la fidanzata. Poco dopo la Parietti ha pubblicato un lunghissimo post in cui ribadisce che la decisione è stata solo di Francesco, ma sono in pochi a crederle.

Francesco Oppini, però, potrebbe non essere il solo a dire addio a Tommaso Zorzi e agli altri compagni d'avventura: anche Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci infatti hanno anticipato la volontà di andar via per non stare ancora lontane una dalla figlia Sofia e l'altra dal piccolo Nathan Falco.