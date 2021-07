Tiger King: Nicolas Cage non sarà più il protagonista, la serie non si farà

Nicolas Cage non interpreterà più Joe Exotic di Tiger King nella serie televisiva annunciata da Amazon, perché a quanto pare i dirigenti pensano non sia più un prodotto rilevante.

Il drama televisivo Tiger King, che avrebbe raccontato la storia del personaggio controverso Joe Exotic, pare sia stato cancellato da Amazon e quindi Nicolas Cage non interpreterà più il protagonista, come stato precedentemente annunciato.

Nicolas Cage nel film Il mistero dei templari

Nicolas Cage era stato, infatti, scelto per interpretare Joseph Maldonado-Passage, anche chiamato Joe Exotic, uno strambo imprenditore accusato di tentato omicidio contro Carole Baskin, attivista e imprenditrice. Durante un'intervista con Variety, l'attore premio Oscar ha detto la sua sulla cancellazione improvvisa da parte di Amazon, affermando che forse ritenevano poco rilevante il contenuto della seria:

"Ho letto due sceneggiature eccellenti, ma forse Amazon ha capito che il materiale è ormai diventato passato, perché ci è voluto molto tempo per metterlo insieme. Ormai non è più rilevante"

La serie, in ogni caso, potrebbe essere offerta ad altre emittenti e piattaforme, secondo alcune voci che girano a Hollywood in questo periodo, anche se non è chiaro se Nicolas Cage rimarrebbe a bordo.

Un lavoro su Joe Exotic, però, è ancora in corso. Infatti, una miniserie targata Peacock è attualmente in lavorazione, con Kate McKinnon e John Cameron Mitchell, insieme a Kyle MacLachlan che interpreterà il marito di Carole Baskin.