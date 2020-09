Tiffany Haddish affianca Nicolas Cage in The Unbearable Weight Of Massive Talent

L'attrice Tiffany Haddish farà parte del cast della commedia The Unbearable Weight of Massive Talent, con star Nicolas Cage.

Tiffany Haddish reciterà nel film The Unbearable Weight Of Massive Talent, progetto in cui Nicolas Cage interpreterà una versione alternativa di se stesso.

Il lungometraggio sarà prodotto da Lionsgate e sarà una comedy che si preannuncia come molto originale.

La regia del progetto è stata affidata a Tom Gormican, co-autore della sceneggiatura in collaborazione con Kevin Etten. Al centro di The Unbearable Weight of Massive Talent ci sarà Nicolas Cage, alle prese con l'insoddisfazione creativa e la rovina economica, che accetta un milione di dollari per partecipare al compleanno di un suo enorme fan, ruolo affidato a Pedro Pascal. Quando la situazione prende una svolta follemente pericolosa, Cage è obbligato a sfruttare la sua esperienza vissuta come attore e cercare di salvare se stesso e le persone amate.

Tiffany Haddish avrà il ruolo di un agente del governo, Vivian, che da tempo lotta contro una delle organizzazioni criminali più attive in Europa, obbligando Cage a una missione sotto copertura nel tentativo di sconfiggerla definitivamente. Le riprese del film dovrebbero iniziare in autunno e nel team della produzione ci sono anche Kevin Turen, Kristin Burr, Mike Nilon, James Myers e Brady Fujikawa.

L'attrice ha recentemente recitato nella commedia Il viaggio delle ragazze e ha fatto parte del cast di Saturday Night Live.