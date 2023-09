TIFF: Mark Ruffalo e Joaquin Phoenix tra i 200 artisti che chiedono di interrompere i rapporti con RBC

Oltre 200 star e filmmaker, tra cui Mark Ruffalo e Joaquin Phoenix, hanno firmato una lettera per chiedere che il Toronto film festival interrompa il suo legame con la Royal Bank of Canada.

Oltre 200 filmmaker e star di Hollywood, tra cui Mark Ruffalo e Joaquin Phoenix, hanno firmato una lettera aperta rivolta al CEO del Toronto Film Festival chiedendo di eliminare ogni legame con la Royal Bank of Canada.

Gli artisti sostengono infatti che sia leader mondiale nell'estrazione di combustibili fossili e che approvi, in modo indiscriminato, dei progetti sulle terre degli indigeni senza alcun consenso da parte delle comunità.

L'iniziativa

Tra chi ha firmato la missiva, ideata da Elza Kephart e Jose Luis Guiterrez, con la richiesta al CEO del TIFF ci sono Mark Ruffalo, Julianne Moore, Rachel McAdams, Edward Norton, Joaquin Phoenix, Adam McKay e Kat Coiro.

La Royal Bank of Canada ha quindi risposto: "Quando si tratta di cambiamenti climatici, crediamo fortemente che ci sia bisogno di più azione e di muoversi più velocemente. Stiamo coinvolgendo in modo attivo i nostri clienti e partner per identificare le opportunità per fare di più nell'ambito dei nostri obiettivi condivisi. Stiamo inoltre lavorando per coinvolgere le comunità indigene nel compiere dei passi in avanti a livello collettivo per la riconciliazione. Apprezziamo la preoccupazione per il nostro clima espresso dai membri della comunità cinematografica e accoglieremo l'opportunità di dialogo".

Nella lettera si sostiene che la Royal Bank of Canada sia una delle società che inquina di più in Canada a causa delle "emissioni" che finanzia, sostenendo l'estrazione di combustibili fossili.

La banca è stata inoltre denunciata da varie comunità per aver permesso dei progetti sulle loro terre violando i loro diritti