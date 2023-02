Ti sembra normale? I Jalisse ospiti di Pierluigi Pardo, oggi alle 15.30 su Rai2: le anticipazioni

Oggi 4 febbraio su Rai2 alle 15.30 torna Ti sembra normale?, il game show che scandaglia le abitudini più stravaganti degli italiani, condotto da Pierluigi Pardo. La puntata a tema Sanremo avrà come ospiti e concorrenti i Jalisse vincitori del Festival nel 1997.

In studio con il conduttore la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di EuroMedia Research, che realizza in esclusiva per il programma i sondaggi al centro della sfida.

In pieno clima sanremese, protagonista dei sondaggi della puntata sarà la kermesse canora che tanto appassiona gli italiani: È normale guardare una puntata di Sanremo dall'inizio alla fine? È normale ritenere l'affaire Bugo - Morgan lo scandalo più famoso del festival? Qual è il primo cantante che viene in mente quando si parla del festival? Qual è stata la presentatrice più amata dagli italiani? Continua così l'appassionante e ironico viaggio nei costumi e nelle tendenze del Bel Paese con le domande-sondaggio a tema sanremese, su cui due concorrenti dovranno cercare di rispondere correttamente, per aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro in gettoni d'oro da donare in beneficienza, cercando di indovinare insieme cosa è normale e cosa no per gli italiani.

In collegamento, per tutta la durata della puntata, il produttore discografico e grande esperto musicale Claudio Cecchetto, la cui storia è da sempre legata a doppia filo a quella del Festival. Interverrà con una domanda anche il figlio Jody, protagonista del Prima Festival di quest'anno insieme ad Andrea Delogu e a Gli Autogol. Ci sarà spazio anche per gli ideatori del tormentone social del momento: il FantaSanremo.

In studio con loro, come in ogni puntata, gli otto personaggi che simboleggiano La pancia del Paese, protagonisti di aneddoti, esperienze e curiosità stravaganti che saranno al centro di alcune delle domande del gioco. Una mini Italia che si differenzia per età, provenienza, professioni, gusti e modi di fare: Rossella Erra, l'opinionista tv, colonna degli show di prima serata di Rai1 "Ballando con le stelle" e "Il Cantante Mascherato"; Lucio, attore e caratterista protagonista della ricca scena teatrale partenopea; i giornalisti sportivi Jolanda De Rienzo e Fabrizio Biasin; l'"uragano" Franca Maria, pensionata indaffarata con mille passioni e impegni; Mario, l'artigiano, erede di una secolare azienda di ombrelli artigianali di cui si serve persino la Real Casa d'Inghilterra; Sabrina, la tutor che dà piccoli consigli di economia online vista la sua esperienza da trader; Gian Marco, il divulgatore che in ogni puntata testa l'umore degli italiani su uno dei sondaggi realizzati in studio, con una clip originale e votata al linguaggio social.

Ad arricchire la narrazione, le interviste Vox Pop Il paese reale, realizzate sul territorio nazionale per sentire da vicino il parere degli italiani, e le divertenti incursioni di personaggi più o meno famosi che in collegamento lanceranno alcune domande del gioco, mentre uno speciale contributo arriva dai repertori delle Teche Rai per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese legati ai temi delle domande.