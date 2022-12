La Conferenza Stampa: Pierluigi Pardo è il protagonista della puntata disponibile su RaiPlay dal 14 dicembre

Pierluigi Pardo è l'ospite della terza puntata di La Conferenza Stampa: il programma sarà disponibile su RaiPlay dal 14 dicembre. Firmato da Giovanni Benincasa, La Conferenza Stampa è l'incontro di trecento ragazzi con grandi personaggi dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della politica.

Il programma funziona come una reale Conferenza Stampa, solo che a fare le domande, invece dei giornalisti, sono degli studenti tra i 15 e i 20 anni che alzano la mano per "prenotare" una domanda da fare all'ospite della puntata che, questa settimana, sarà Pierluigi Pardo.

Una vera Conferenza Stampa ma "sulla vita" in genere, non solo sulla stretta attualità: le domande sono semplici, curiose, ma anche bizzarre e irriverenti. Il programma, di Giovanni Benincasa, realizzato con Francesco Mileto, Stefano Rapone, Vittorio Simonelli, Giulio Somazzi e con la regia di Cristiano D'Alisera, non prevede conduzione. La Conferenza Stampa è impaginata stretta, per circa 30 minuti, senza mediazioni tra il tavolo e la platea: una domanda dopo l'altra.

La diversità degli ospiti condiziona in qualche modo l'alzata di mano dei ragazzi: chi più interessato a Stefano De Martino, chi alla cantautrice Ariete, chi a Valerio Lundini o a Pierluigi Pardo, chi ancora a Federico Cesari, e così via per tutte le puntate. Al termine delle dieci "Conferenze" avremo conosciuto meglio i ragazzi della platea, ma anche qualche ospite avrà rivelato un aspetto nuovo della sua vita personale e professionale.