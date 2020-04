Ti presento i miei, stasera su Italia 1 il film con Robert De Niro e Ben Stiller

Stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda Ti presento i miei, la commedia diretta da Jay Roach che ha come mattatori Robert De Niro e Ben Stiller.

Greg Focker, un giovane infermiere di origine ebraica, è da tempo fidanzato con Pamela. Quando la sorella minore annuncia le proprie nozze, Pamela coglie l'occasione per far conoscere finalmente il fidanzato ai propri genitori. Ma, giunto in casa dei suoceri, per Greg cominciano i guai. Per papà Jack, infatti, l'idea di avere un genero non di sua scelta sembra un vero e proprio affronto.

Ti presento i miei ha come protagonisti Robert De Niro, nei panni di Jack, il temibile futuro suocero di Greg, interpretato da Ben Stiller. Il cast è completato da Teri Polo, Blythe Danner, Nicole DeHuff, Jon Abrahams e Owen Wilson. Il film è diretto da Jay Roach.

Il grande successo del film - che a sua volta era il remake di un film del 1992, Meet the Parents - ha convinto i produttori a realizzare un sequel dal titolo Mi presenti i tuoi?. Cinque anni dopo, dopo diversi tentennamenti, è arrivato anche il terzo capitolo, dal titolo Vi presento i nostri.