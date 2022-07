Thor: Love and Thunder, Natalie Portman rivela dov'è stata girata la scena più bella del film

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, Natalie Portman ha rivelato il luogo in cui è stata girata la sequenza più bella di Thor: Love and Thunder.

Il cinema è un complesso congegno che dà vita al falso. Non stupisce, quindi, leggere che John Krasinski e Elizabeth Olsen non si siano mai incontrati sul set di Doctor Strange. Allo stesso modo, il fatto che la scena più bella di Thor: Love and Thunder a detta di Natalie Portman sia stata girata in un parcheggio di Best Buy non dovrebbe meravigliarci più di tanto!

Natalie Portman ha raccontato che la sua sequenza preferita di Thor: Love and Thunder è stata girato in uno dei peggiori posti immaginabili... Un parcheggio di Best Buy! L'attrice ha ricordato: "C'è una scena che è una delle più belle visivamente che abbia mai visto al cinema, e l'abbiamo girata nella vita reale in un parcheggio di Best Buy. È così strano partecipare a un film di questa portata, e noi eravamo letteralmente in un parcheggio con un green screen a fare questa cosa davvero drammatica. Sembra così stupefacente sulla pellicola, ma ogni volta che lo vedo, penso: 'Quello è un parcheggio di Best Buy'".

Natalie Portman non ha specificato a quale scena si riferisse, lasciando ai fan la possibilità di speculare su quale ambiente assomigli di più a un parcheggio di Best Buy. In una recente intervista con IndieWire, la Portman ha parlato del suo affetto per molte scene che alla fine sono state tagliate dal film.

"C'erano intere sequenze, pianeti, personaggi e mondi che non sono finiti nel film, che erano esilaranti e incredibili e per i quali abbiamo speso molto tempo ed energia, e certamente anche l'intera troupe ha progettato e ideato con profusione di intenti", ha detto la Portman. "È incredibile quanto materiale fantastico non ci sia nel film, considerando quanto materiale fantastico ci sia. Di solito, si cerca di ottenere abbastanza materiale buono da inserire nel film, e questo era in eccesso. È stato davvero sorprendente".