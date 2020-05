Thor, Chris Hemsworth: "La mia famiglia e i miei amici erano perplessi nel vedermi in versione eroica"

Chris Hemsworth ha rivelato la reazione dei suoi amici e membri della sua famiglia dopo aver scoperto che sarebbe diventato Thor.

L'attore ha infatti spiegato che non tutti pensavano fosse adatto per la parte perché nella vita reale è molto diverso rispetto al suo personaggio.

La star australiana, intervista dal magazine GQ, ha spiegato: "Per la mia famiglia e per i miei amici è stato un po' stridente vedermi sul grande schermo impegnato a interpretare un personaggio etero, eroico, fin troppo mascolinizzato".

L'interessante articolo della rivista svela come Chris Hemsworth non abbia spesso seguito i consigli dei suoi agenti ed addetti stampa, sposandosi molto giovane e non avendo paura di rivelare dettagli della propria vita privata che potrebbero non rientrare nei canoni del sex symbol, dimostrando però con il tempo di aver ragione e di essere in grado di conquistare i suoi 20 milioni di follower spesso condividendo scatti della sua vita quotidiana e dei propri figli.

Il regista Taika Waititi, che lo ha diretto nei film di Thor, ha spiegato: "Nelle poche e rare volte in cui pubblica le foto dei figli è qualcosa di genuino. Non sta curando nulla, è semplicemente orgoglioso. Si tratta di dire 'Ecco questo fantastico momento che mostra mia figlia mentre sta facendo surf!'".

Chris evita però di mostrare il volto dei propri figli e non ha mai accettato accordi commerciali che coinvolgessero anche la sua famiglia. L'attore ha inoltre raccontato che un giorno era in spiaggia con suo figlio quando si è accorto che c'erano dei paparazzi e il bambino si è tolto il costume da bagno: "Era nudo e ho guardato e stavano ancora scattando. Sono corso da loro e sapevano. Ho detto in modo chiaro e preciso 'Non osate'. Ero quasi sul punto di distruggere le fotocamere".