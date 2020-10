Thomas Jefferson Byrd: ucciso l'attore dei film di Spike Lee

Thomas Jefferson Byrd è morto il 3 ottobre 2020 all'età di 70 anni, per omicidio: era apparso in alcuni film di Spike Lee, che lo ha ricordato con un post su Instagram.

L'attore Thomas Jefferson Byrd è morto il 3 ottobre 2020 all'età di 70 anni: come ha rivelato Spike Lee, che aveva collaborato con lui in più occasioni, e come confermato dalla polizia di Atlanta, Thomas Jefferson Byrd è stato ucciso sabato notte. Nel suo post su Instagram, Spike Lee ha rivolto un pensiero alla famiglia dell'attore in questo momento difficile.

All'1.45 di sabato notte, la polizia di Atlanta ha risposto ad una chiamata che segnalava una persona ferita a Belvedere Ave. 2259. Arrivati sul posto, gli agenti hanno identificato Byrd e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa di numerosi colpi d'arma da fuoco alla schiena.

I detective sono attualmente al lavoro per ricostruire le circostanze dell'omicidio e il dipartimento della polizia di Atlanta ha dichiarato al magazine Variety che l'indagine prosegue e si attendono ulteriori dettagli sull'accaduto.

Thomas Jefferson Byrd era nato il 25 giugno 1950 a Griffin, in Georgia. Prima di diventare attore, aveva studiato scienze e danza. Il suo primo ruolo sullo schermo risale al 1992 con un episodio della serie L'ispettore Tibbs e qualche anno dopo iniziò la sua collaborazione con Spike Lee, con ruoli in Clockers, Girl 6 - Sesso in linea, Bus in viaggio, He Got Game, Bamboozled e più recentemente nella serie She's Gotta Have It.

Byrd era apparso anche nella serie Criminal Intent, in Bulworth - il senatore di Warren Beatty e di recente aveva recitato in Freedom's Path, un dramma sulla guerra civile.