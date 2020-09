Thomas Jane nel cast del thriller The Last Son of Isaac LeMay

L'attore Thomas Jane sarà uno dei protagonisti e dei produttori del thriller intitolato The Last Son of Isaac LeMay.

Thomas Jane è entrato nel cast del nuovo thriller The Last Son of Isaac LeMay, di cui sarà an che produttore esecutivo in collaborazione con Courtney Lauren Penn.

La sceneggiatura, apparsa nell'annuale Black List che riporta i migliori progetti non ancora realizzati, è stata firmata da Greg Johnson.

Tim Sutton (Donnybrook) sarà il regista del film The Last Son of Isaac LeMay, progetto che avrà tra i protagonisti anche Sam Worthington e Colson Baker, ovvero Machine Gun Kelly.

Il lungometraggio sarà ambientato in Sierra Nevada alla fine del diciannovesimo secolo e ha come protagonista LeMay (Worthington), un fuorilegge tormentato da una terribile profezia che sta cercando di individuare i propri eredi per impedire il proprio omicidio, e salvare Cal (Baker), che potrebbe essere il prossimo obiettivo. Con cacciatori di taglie e un enigmatico sceriffo chiamato Solomon (Thomas Jane) che cercano di raggiungerli, tutto sembra portare a un brutale scontro a distanza.