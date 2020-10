This is Us: Serena Rossi nel cast del remake italiano della serie?

Serena Rossi potrebbe essere una delle protagoniste del remake italiano di This is Us che si intitola Noi e sarà prodotta da Cattleya per RAI 1.

Serena Rossi entra nel cast del remake italiano di This is Us, secondo gli ultimi rumors sulla nuova serie che si intitola Noi e sarà prodotta da Cattleya per Rai 1. Oltre al nome dell'attrice napoletana, ne sono stati fatti altri, che potrebbero entrare a far parte del cast della serie.

Lasciami Andare: Serena Rossi in una scena del film

Nel maggio del 2020 il produttore Riccardo Tozzi ha annunciato che Cattleya avrebbe realizzato Noi, il remake italiano di This Is Us la serie in onda sulla NBC con protagonista Milo Ventimiglia, Mandy Moore e Sterling K. Brown. Pochi giorni fa si è saputo che il ruolo dell'amatissimo Jack Pearson, interpretato nelle serie originale da Milo Ventimiglia, dovrebbe toccare a Lino Guanciale. Oggi sono arrivate nuove indiscrezioni, secondo Piper Spettacolo Italiano nel cast entrerà anche Serena Rossi, che potrebbe interpretare la nuova versione di Rebecca Pearson, ruolo che a Mandy Moore ha regalato una nomination agli Emmy.

Il cast è in via di definizione, altre indiscrezioni arrivano dall'account Twitter di Piper Spettacolo Italiano che segnala tra i possibili protagonisti della serie: Pilar Fogliatti, Eugenio Franceschini, Alberto Boubakar Malanchino, Alessandra Angeli, Miguel Gobbo Diaz, Stefania Sandrelli, Riccardo Manera e Raniero Monaco di Lapio.

This is Us si sviluppa su tre archi temporali: la serie originale racconta la storia della famiglia Pearson seguendo gli intrecci tra passato e il presente. I protagonisti sono Jack e Rebecca Pearson e i loro tre figli, i Big Three, ovvero Randall, Kate e Kevin interpretati da Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley. La serie è diventata un vero fenomeno televisivo, poco dopo la messa in onda delle prime puntate, NBC decise di confermarla subito per altre due stagioni. In America tra poco debutterà la quinta stagione della serie a cui seguirà sicuramente una sesta. This is Us ha vinto per due anni consecutivi il Screen Actors Guild Awards per il Miglior cast in una serie drammatica.

This is us in Italia va in onda su Fox e in chiaro su Tv2000 dallo scorso autunno, inoltre e disponibile per gli abbonati ad Amazon Prime Video.