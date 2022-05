This England: il trailer della serie con Kenneth Branagh nel ruolo di Boris Johnson

Sky ha condiviso il teaser trailer della nuova serie This England in cui l'attore Kenneth Branagh ha il ruolo del primo ministro britannico Boris Johnson.

Nel breve video condiviso online si vedono solo delle immagini che mostrano gli spazi in cui si muove il politico e un estratto di Johnson impegnato in una conferenza stampa.

Kenneth Branagh interpreterà in This England Johnson alle prese con la pandemia di COVID-19: il progetto televisivo vuole così portarci all'interno delle sale del potere dove venivano prese decisioni che avrebbero cambiato la vita di milioni di persone in tutto il paese.

Sugli schermi si vedrà anche l'impatto che il virus ha avuto in prima linea, con storie di medici, infermieri e operatori delle case di cura, nonché scienziati che corrono contro il tempo per trovare un vaccino, il tutto perfettamente amalgamato con il dramma politico vissuto dietro le quinte dal Primo Ministro.

Oltre a Boris Johnson in This England appariranno anche Ophelia Lovibond (Feel Good) che reciterà nei panni di Carrie Johnson e Andrew Buchan (The Crown) in quelli dell'allora Segretario alla Salute Matt Hancock. Nella trama si parlerà anche di questioni relative alla Brexit e alle controversie di Johnson, sia personali che politiche.