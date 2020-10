This Country: Fox ordina il remake, prodotto da Paul Feig, della serie britannica

La serie This Country, realizzata per BBC, avrà un remake americano prodotto per Fox da un team che comprende anche Paul Feig.

This Country, la serie britannica della BBC, avrà un remake americano che verrà prodotto da Paul Feig e Jenny Bicks.

Il progetto sarà realizzato per Fox e rappresenta il primo show di cui è stata ufficialmente ordinata la produzione in vista della prossima stagione televisiva, quella 2021-22.

La nuova versione di This Country aveva ricevuto l'ordine di un pilot, diretto da Paul Feig e scritto da Jenny Bicks (Sex and the City).

Prima dello stop alle produzioni cinematografiche e televisive avvenuto nel mese di marzo, era stato girato del materiale usato, insieme agli script delle puntate realizzati successivamente, per convincere il network a dare il via libera alla realizzazione.

La prima stagione del remake sarà composto da quattordici puntate.

This Country racconta la storia dei cugini Kelly (l'esordiente Chelsea Holmes) e Shrub Mallet (Sam Straley, The Kids Are Alright), che vengono seguiti dalla troupe di un documentario durante le loro giornate.

Nel cast ci saranno anche Seann William Scott (Lethal Weapon), Aya Cash (The Boys), Taylor Ortega (Kim Possible), Justin Linville (What We Do In The Shadows) e la youtuber Krustal Smith.

La versione originale è andata in onda per tre stagioni su BBC Three, dal 2017 al 2020, e aveva come protagonisti Daisy May Cooper e Charlie Cooper.

Paul Feig ha dichiarato: "Io e Jenny siamo così entusiasti nel proporre questa serie al pubblico americano. Abbiamo assemblato un cast di superstar della comicità che hanno preso il lavoro compiuto da Daisy e Charlie Cooper e l'hanno reso proprio. Non potremmo ringraziare abbastanza Charlie Collier, Michael Thorn e Julia Franz per aver reso questa comedy un sogno che diventa realtà".