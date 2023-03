Paul Feig potrebbe tornare alla regia con The House Across The Lake, film prodotto per Netflix

Il romanzo The House Across The Lake diventerà un film realizzato per Netflix e alla regia potrebbe essere impegnato Paul Feig.

Paul Feig sembra sarà il regista del film tratto dal romanzo The House Across The Lake, tratto dal romanzo scritto da Riley Sager.

Il progetto è destinato a Netflix e nel team della produzione ci sono anche Berlanti-Schechter Films e Feigco.

Tra le pagine di The House Across The Lake si racconta la storia di Casey Fletcher, un'attrice rimasta vedova che sta cercando di uscire da un periodo negativo. La donna decide quindi di trascorrere tel tempo nella tranquillità della casa sul lago della sua famiglia in Vermont. Casey, armata di un paio di binocoli e varie bottiglie di bourbon, trascorre del tempo osservando Tom e Katherine Royce, la coppia glamour che vive dall'altra parte del lago, un innovatore in campo tecnologico e un'ex modella. Casey, un giorno, salva Katherine che stava per annegare, e le due diventano amiche. La protagonista si rende però conto che il matrimonio degli amici non è perfetto come sembra. Quando Katherine scompare improvvisamente, Casey è determinata a scoprire cosa le sia accaduto, scoprendo delle verità oscure.

Netflix avrebbe acquistato i diritti del romanzo con l'obiettivo di affidare a Paul Feig la regia, anche se per ora il filmmaker è coinvolto ufficialmente solo come produttore.

Il regista, nei prossimi mesi, sarà impegnato sul set di Grand Death Lotto, progetto che ha come star John Cena, Awkwafina e Simu Liu.