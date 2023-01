Sam Raimi e Paul Feig saranno i produttori del film Suburban Hell

L'adattamento per il grande schermo del romanzo Suburban Hell, descritto come una commedia horror, sarà prodotto dai due registi Sam Raimi e Paul Feig.

Paul Feig e Sam Raimi saranno i produttori di un film tratto dal romanzo Suburban Hell, scritto da Maureen Kilmer.

L'accordo è stato stretto da Legendary Entertainment, Feigco Entertainment e Ghost House.

La sceneggiatura di Suburban Hell sarà firmata da Joanna Calo che avrà il compito di adattare la storia di un gruppo di madri la cui amicizia viene messa alla prova quando una di loro viene posseduta da uno spirito malvagio.

Paul Feig, grande esperto nel genere delle commedie, e Sam Raimi, uno dei maestri del cinema horror, hanno quindi deciso di collaborare per sfruttare i rispettivi talenti nel realizzare il lungometraggio.

Perché Sam Raimi ha fatto la storia del cinema horror

Calo, recentemente, ha portato al successo la serie The Bear, di cui è co-showrunner, sceneggiatrice, produttrice e regista.

Il progetto per il piccolo schermo ha già ottenuto il via libera per una seconda stagione, dopo aver ottenuto delle ottime recensioni. Calo ha inoltre firmato lo script di Lost Ollie per Netflix e fa parte del team di autori di Hacks.