They Found Us: Joel Kinnaman sarà rapito dagli alieni nel nuovo film sci-fi di Neill Blomkamp

Come riportato da Variety, Joel Kinnaman sarà il protagonista di They Found Us, un thriller sui rapimenti alieni che sarà diretto da Neill Blomkamp per AGC Studios e Temple Hill e che sarà prodotto in Australia nel corso dell'anno.

Il regista di District 9 tornerà così al genere fantascientifico dopo aver concluso i lavori su Gran Turismo, attualmente in fase di post-produzione.

Il film, che sarà interamente finanziato dallo studio di contenuti indipendenti in rapida crescita di Stuart Ford, AGC Studios, si baserà su una sceneggiatura originale di Jeremy Slater, i cui lavori includono Moon Knight, Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, The Exorcist, The Lazarus Effect e The Umbrella Academy.

Il film seguirà un padre (Kinnaman) e sua figlia Kaylee mentre intraprendono un viaggio in campeggio nella natura selvaggia dello Utah per guarire il loro rapporto incrinato. Dopo essere stati attaccati da una forma di vita extraterrestre ostile, le loro vite - e non solo la loro relazione - finiscono per essere messe in gioco, mentre lottano con una bestia umanoide per impedire di essere rapiti e portati in un mondo alieno sconosciuto e terrificante.

Wyck Godfrey e Marty Bowen produrranno il film per Temple Hill Entertainment (Smile, Twilight), mentre Ford sarà il produttore esecutivo insieme a John Fischer di Temple Hill.

"Siamo lieti di estendere il nostro rapporto con Neill, che è un maestro dei generi sci-fi e horror", ha dichiarato Ford in un comunicato. "La terrificante sceneggiatura di Jeremy Slater si sposa perfettamente con il talento visivo di Neill e con il comprovato istinto di piacere al pubblico dei nostri partner di Temple Hill".