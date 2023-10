They Found Us: la pre-produzione del nuovo film di Neill Blomkamp è stata messa in pausa

La drammatica situazione in Israele e a Gaza sembra abbia portato alla decisione di mettere in pausa la pre-produzione di They Found Us, il nuovo thriller sci-fi di Neill Blomkamp.

Le riprese dovrebbero svolgersi in Arabia Saudita, tuttavia la crisi in corso nell'area di Israele e Gaza potrebbe causare dei problemi con le assicurazioni e i viaggi del cast e della troupe.

I problemi della produzione

Il film They Found Us verrà prodotto da AGC Studios in collaborazione con Neom, una realtà produttiva dell'Arabia Saudita coinvolta in numerose produzioni internazionali. Per ora, come ribadisce Deadline, nessuna produzione in corso è stata attualmente bloccata a causa della situazione internazionale e nei prossimi mesi dovrebbero prendere il via altri progetti.

AGC ha dichiarato: "Abbiamo preso la decisione con i nostri stimati partner di Neom di sospendere la pre-produzione del film mentre esploriamo ulteriormente una struttura legale e di finanziamento che metta a proprio agio tutte le parti interessate. Nel decidere quando riprendere la pre-produzione valuteremo, ovviamente, quale impatto potrebbero avere i macro eventi nella regione per quanto riguarda le assicurazioni e i piani legati ai viaggi. I nostri amici di Neom e Yellow Camel sono stati dei partner collaborativi e affidabili in ogni fase del percorso e non vediamo l'ora di tornare a preparare il film con loro alla prima occasione".

They Found Us viene descritto come un thriller legato a un rapimento alieno. Joel Kinnaman dovrebbe essere il protagonista del film diretto da Neill Blomkamp e scritto da Jeremy Slater.

Al centro della trama ci sarà un padre che porta la figlia, Kaylee, in campeggio nella speranza di riallacciare i rapporti. Le loro vite vengono però messe in pericolo quando vengono attaccati da una forma di vita ostile extraterrestre, dovendo lottare per non essere rapiti e portati su uno sconosciuto, e terrificante,m mondo alieno.